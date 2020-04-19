صربيا تتجه لتخفيف قيود عزل كورونا بعد عيد الفصح

الأحد 19 أبريل 2020

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، مساء السبت، أن بلاده ستبدأ تدريجيا في تخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد بعد عطلة عيد الفصح.



وقال فوسيتش في مقابلة لإذاعة "بينك" الخاصة، إنه "اعتبارا من الثلاثاء، سيبدأ حظر التجول ليلا في البلاد في الساعة السادسة مساءً، بدلا من الخامسة مساء حاليا، ولكنه سيظل حتى الخامسة صباحا من اليوم التالي".

وأضاف أنه "سيُسمح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر بمغادرة العزلة الكاملة، التي كانوا فيها منذ منتصف مارس/آذار الماضي، وممارسة المشي لمسافات قصيرة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة بين الساعة 6 مساءً والساعة 1 صباحا، بالتوقيت المحلي".

وتابع: "سيجرى السماح بإعادة فتح المشاريع الصغيرة، مثل ورش الميكانيكا، وأعمال النظافة، ومتاجر البضائع الفنية يوم الثلاثاء".

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كما تلقت مشاريع البناء الضوء الأخضر لإعادة التشغيل بداية من يوم الثلاثاء.

وأشار إلى أن "الأمر إذا تحول للأسوأ، فإننا سنلغي إجراءات التخفيف، وإذا ظل الوباء تحت السيطرة، فسيجري إعادة فتح المزيد من المحال التجارية، وسيجري تشغيل رحلات الطيران الدولية تدريجياً اعتباراً من 11 مايو/أيار المقبل".

وكانت صربيا فرضت قواعد عزل صارمة لاحتواء الوباء، بما في ذلك حظر التجول لمدة 84 ساعة يغطي مدة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بالكامل، التي بدأت يوم الجمعة، مما يعني أن الناس لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم حتى صباح الثلاثاء المقبل.

وسجلت صربيا انخفاضا بطيئا في عدد الإصابات الجديدة على مدار عدة أيام على الرغم من إجراء المزيد من الاختبارات، حيث تم حتى بعد ظهر السبت تسجيل 5994 حالة، مع 117 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.