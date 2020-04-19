تركيا تتخطى إيران في إصابات كورونا

الأحد 19 أبريل 2020

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 82329.



وسجلت تركيا زيادة 3783 حالة إصابة مؤكدة خلال الـ24 ساعة، مما قربها أيضاً من العدد الإجمالي للإصابات في الصين التي ظهر فيها المرض.

وأوضح "قوجة" أن 121 مصاباً توفوا في تلك الفترة، مما رفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 1890، كما تعافى 1822 مريضاً حتى الآن، علماً بأن عدد الفحوص التي أجريت في الـ24 ساعة بلغت 40520.

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وبهذا الرقم الجديد تجاوزت تركيا عدد الإصابات في إيران وتصدرت الدول المتضررة في الشرق الأوسط.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية أعلنت، السبت، تسجيل 73 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضاً مقارنة مع معدلات الجمعة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 80868.