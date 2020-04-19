الجيش الليبي يتقدم لـ"عين زارة" عقب تحرير ترهونة

الأحد 19 أبريل 2020

سيطر الجيش الليبي، السبت، على مواقع جديدة في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط عين زارة.



وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش إن "الوضع العسكري في محاور العاصمة طرابلس ممتاز، ولم تنجح مليشيات الوفاق على الرغم من تلقيها مساعدات عسكرية كبيرة في السيطرة على مرصد واحد خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت الشعبة، في بيان لها، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة في جنوب طرابلس.

ودمر الجيش الليبي عددا من الآليات التابعة للمليشيات الإرهابية فى محور الزطارنة والقرة بوللي، حسب البيان.

كما كبدت وحدات الجيش الليبي مليشيات الوفاق خسائر فى الأرواح، حيث قتلت عددا من المرتزقة وأسرت آخرين.

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وحسب البيان فقد صد الجيش الوطني الليبي، السبت، هجوما مضادا نفذته مليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين موالين لتركيا، ضد مدينة ترهونة (80 كلم جنوب شرقي طرابلس).

وأحكم الجيش الليبي سيطرته بشكل كامل على الوضع في مدينة ترهونة، بعد معارك عنيفة مع المليشيات، أسرت خلالها 36 عنصرا من المرتزقة، بينهم قادة ميدانيون.

وقتل خلال المعارك الإرهابي السوري "أبو فراس الدمشقي" القيادي بفرقة "الحمزات" الإرهابية الموالية لتركيا.

وتعد ترهونة إحدى أبرز المدن الداعمة للجيش الليبي في حربه على الإرهاب بالمنطقة الغربية، وهي معقل قبائل ترهونة، ومن أكثر المدن سكانا.

وتضم المدينة عددا كبيرا من الكتائب والمعسكرات أهمها (اللواء التاسع ولواء الحسوم).