شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 139897 حالة إصابة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:59 صباحًا, 19 أبريل 2020 م المناطق _ فرانكفورت أظهرت بيانات لمعهد ( روبرت كوخ ) للأمراض المعدية اليوم ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 139897 حالةً، بعد تسجيل 2458 حالةً.

ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم أمس.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة إلى 4294 حالةً بعد تسجيل 184 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم أمس و 299 حالة يوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 139897 حالة إصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.