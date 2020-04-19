شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا : تراجع معدل الإصابة بكورونا بأقل من 1% والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة الاسترالي جريج هنت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن معدل زيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد جاء أقل من 1% خلال السبعة أيام الماضية، وذلك في ظل استمرار البلاد في تطبيق إجراءات صارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول " ما يعنيه ذلك هو أننا تمكنا من خفض نسب الإصابة بفيروس كورونا" مضيفا" تراجعت معدلات الحالات التي يجرى نقلها للمستشفى والتي في حاجة لوحدات الرعاية المركزة والتي تحتاج للتنفس الاصطناعي".

و سجلت استراليا 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة باستراليا 6586 حالة، بينها 69 حالة وفاة و 4163 حالة شفاء.