شكرا لقرائتكم خبر عن 22 إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

قالت حكومة تايوان اليوم الأحد إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 21 منها لبحارة كانوا في مهمة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي. وسجلت تايوان بذلك 420 إصابة بالفيروس من بينها ست وفيات.

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