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22 إصابة جديدة بكورونا في تايوان

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قالت حكومة تايوان اليوم الأحد إنها سجلت 22 إصابة جديدة بفيروس المستجد 21 منها لبحارة كانوا في مهمة بدولة بالاو في المحيط الهادي الشهر الماضي. وسجلت تايوان بذلك 420 إصابة بالفيروس من بينها ست وفيات.

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