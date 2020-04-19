شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تطالب بالتحقيق دولي ضد الصين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

انضمت أستراليا اليوم الأحد إلى قائمة متنامية من الدول التي تمارس ضغطا على الصين بسبب إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وأثارت علامات استفهام حول شفافيتها وطالبت بتحقيق دولي في أصل الفيروس وكيفية انتشاره.

ومن المعتقد أن الفيروس ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر العام الماضي. وانتشر الفيروس في مختلف أنحاء العام وتشير حسابات رويترز إلى أنه أصاب حوالي 2.3 مليون فرد وتسبب في وفاة ما يقرب من 160 ألفا منهم.

وقالت ماريس بين وزيرة الخارجية الأسترالية إن قلقها فيما يتعلق بشفافية الصين بلغ "نقطة عالية جدا".

وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) "المشاكل المتعلقة بفيروس كورونا يجب أن تكون موضع