شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تسجل 86 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد١٩ منها 15 حالة لعمانيين، و71 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 1266 وعدد الوفيات 6 حالات.

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