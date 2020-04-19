شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 104 وفيات و622 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن مسؤولون بوزارة الصحة المكسيكية، الأحد، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و104 حالات وفاة.

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 650، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 7497. Advertisements وكان جاتيل أعلن في وقت سابق أن عدد الإصابات في بلاده ربما يبلغ 55951 حالة. وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.

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