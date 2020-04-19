الإمارات تدعم موريتانيا بـ18 طنا من المساعدات لاحتواء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

في إطار مجهوداتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الداخل والخارج، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل 18 طناً من الإمدادات الطبية والغذائية إلى موريتانيا لاحتواء انتشار الوباء.



ويستفيد من المساعدات التي تتضمن معدات اختبار وأجهزة طبية وإمدادات غذائية نحو 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بموريتانيا لدعم جهودهم في احتواء انتشار كورونا.

وقال حمد غانم المهيري، سفير الإمارات لدى موريتانيا: "في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم، ثمة فرصة للتكاتف والتعاون بشكل لم يسبق له مثيل من قبل".

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وأضاف المهيري أن "النهج الذي تتبعه الإمارات في تقديم المساعدات يعطي الأولوية لتلبية الاحتياجات الضرورية وضمان وصولها إلى جميع مستحقيها دون تمييز".

ويأتي هذا الدعم من الإمارات لموريتانيا في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمساعدة الدول الأخرى في جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس قد أشاد بجهود الإمارات في هذا الشأن، قائلا: "أود أن أشكر الاتحاد الأفريقي، وحكومتي الإمارات وإثيوبيا، ومؤسسة جاك ما، وجميع شركائنا على تضامنهم مع البلدان الأفريقية في هذه اللحظة الحرجة من التاريخ".

الجدير بالذكر أن الإمارات قد أرسلت حتى اليوم أكثر من 239 طناً من المساعدات إلى أكثر من 22 دولة، استفاد منها نحو 240 ألفا من العاملين في المجال الصحي.