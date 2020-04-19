مادورو يلمح لتأجيل انتخابات البرلمان خشية كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ألمح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



ووفقا للعين، قال مادورو في مقابلة مع راديو "إيه إم 750": "لا أعرف ما إذا كانت الانتخابات ستجرى هذا العام لأن لدينا أولويات أخرى".

وأضاف: "سيكون من غير المسؤول أن نقول إننا سنجري الانتخابات مهما كانت التكلفة".

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وفي الوقت نفسه، شدد مادورو على أنه وفقا للدستور، يجب إجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول، بحيث يمكن تشكيل الجمعية الوطنية في بداية يناير/كانون الثاني.

يذكر أنه قبل أكثر من عام، أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ودعا مادورو إلى التنحي، بحجة أن الانتخابات التي أعادت مادورو إلى السلطة كانت يشوبها التزوير.

وعلى الرغم من اعتراف العديد من الحكومات الأجنبية بجوايدو، فلا يزال مادورو فعليا في السلطة.

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية فإن فنزويلا بها 227 مصابا بفيروس كورونا المستجد وتوفي 9 مرضى.

ويخشى المراقبون من أن تكون حصيلة الوفيات كبيرة في حال انتشار الفيروس في البلاد.