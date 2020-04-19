الرئيس الأمريكي: إيران دولة إرهابية وباتت أضعف منذ بدء رئاستي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن "إيران دولة إرهابية"، وأنها أصبحت الآن في موقف أضعف بعدما كانت تتمتع بنفوذ كبير في الشرق الأوسط عند بدء رئاسته.



وأضاف ترامب، خلال تصريحات صحفية، أن "هناك عددا كبيرا من القضايا الخلافية مع إيران وعلى رأسها العراق واليمن وسوريا".

وجدد الرئيس الأمريكي عرضه لمساعدة إيران في تخطي جائحة فيروس كورونا المستجد قائلا: "يمكن أن نرسل أجهزة تنفس صناعي إلى إيران إذا احتاجت إليها".

وكان ترامب اتهم إيران ووكلاءها بالمنطقة، بالتخطيط لشن هجوم على المصالح بالعراق وحذرها من "ثمن باهظ".

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "استنادا إلى قناعة ومعلومات، تخطط إيران أو وكلاؤها لهجوم خاطف على القوات الأمريكية أو الأصول الأمريكية في العراق.

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ولم يقدم ترامب مزيدا من المعلومات أو التفاصيل حول هذا "الهجوم الخاطف".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "إيران في الحقيقة ستدفع ثمنا باهظا للغاية إذا حدث هذا".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في نهاية الشهر الماضي، استثناء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالتصدي لجائحة كورونا من العقوبات بحق إيران.

وقال: "عرضنا مساعدة إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية، وندرك أن هذا تحد إنساني ونحرص على مساعدة رعايا هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم للأسف".

وأشار إلى أن "هناك أنظمة حاكمة لبعض الدول تواصل صنع الأسلحة والقنابل في الوقت الذي يعاني فيه شعبها من الجوع".

وفي رسالة إلى المليشيات الموالية لإيران بالعراق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف رعاياها في القنصلية والسفارة الأمريكيتين ببغداد.

وألمح إلى أنه "من المؤسف أن النظام الإيراني لا يشاركنا الرغبة في تحقيق السلام باليمن"، معربا عن أمله في أن تنجح جهود السعودية بالتعاون مع مجلس الأمن في إحلال السلام باليمن.