أمريكا تسجل 1891 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة 1891 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 38664، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.



وأشارت الجامعة، التي تتّخذ بالتيمور مقراً لها، إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.

ورغم اقتراب الوفيات من ألفي حالة خلال الساعات الماضية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة عن 3 ولايات بداية من الإثنين المقبل.

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وقال ترامب، خلال تصريحات صحفية، إن نسبة الوفيات أصبحت قليلة مقارنة بالإصابات في العالم، وسنبدأ في رفع القيود المفروضة، بسبب الفيروس في ولاية مونتانا الجمعة المقبل.

وتابع أن ولايتي تكساس وفيرمونت سوف تستأنف بعض الأعمال التجارية بها من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن تكثيف إجراء اختبارات فيروس كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أن بعض الولايات ستنجح في إعادة فتح اقتصادها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف، خلال مؤتمر لخلية الأزمة في أمريكا، أنه عرض على رئيس المكسيك تزويد بلاده بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 159 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره في ديسمبر/كانون الأول بالصين، فيما شُخصت أكثر من 2289500 إصابة رسمياً في 193 دولة ومنطقة حول العالم.