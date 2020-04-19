ارتفاع وفيات الأتراك بكورونا في الخارج إلى 342‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

ارتفع عدد وفيات الأتراك في مختلف أنحاء العالم، جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى 342 شخصا.



جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مشاركته في مقابلة على إحدى محطات التلفزيون المحلية، مساء السبت.

وأوضح الوزير في السياق نفسه أنهم قاموا بإجلاء أكثر من 25 ألف تركي من 70 دولة حول العالم، تم إخضاعهم للحجر الصحي في العديد من مدن الإقامة الجامعية الخاصة بالطلاب في عدد من الولايات.

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وأشار إلى أنهم يخططون لتسيير أكثر من 107 رحلات لإجلاء آخرين ما زالوا عالقين بعدد من البلدان، قبل حلول شهر رمضان.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي لديها إلى 1890 حالة.

والسبت أيضا، أعلنت السلطات التركية، تمديد قيود الدخول والخروج برا وجوا وبحرا لـ31 ولاية لمدة 15 يوما، كإجراء احترازي جراء تفشي الفيروس.

وبدأ منتصف ليل الجمعة/السبت سريان حظر تجوال كامل في 31 ولاية تركية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس.