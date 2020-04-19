الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل برعاية أسر المتوفين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أنها بصدد كفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من جميع الجنسيات في الدولة.



يأتي ذلك ضمن مبادرة "أنتم بين أهلكم" التي تتضمن عدداً من المحاور الحيوية وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من فيروس كورونا، ويوجه بتعزيز الجهود الوقائية والاحترازية وتقديم سبل الدعم والمساندة كافة لأسر ضحايا كورونا.

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وقال إن هذه المبادرة تجسّد حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا، والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر.

وأشار إلى أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر وتقديم كل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها.

وأوضح الفلاحي أن الهيئة شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة والتواصل مع أسرهم ودراسة أوضاعهم الاجتماعية والتعرف على احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية.

ولفت إلى أن الهيئة بصدد وضع آلية مرنة لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين وتلبيتها على الفور.

وقال أمين عام الهلال الأحمر إن الهيئة لن تدخر وسعاً في سبيل تحقيق أهداف المبادرة الإنسانية وإظهار أكبر قدر من التضامن مع أسر ضحايا فيروس كورونا المستجد ومساعدتهم على تخطي الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدهم الجلل.