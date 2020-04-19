صحيفة خليجية: الإمارات تستمر في مبادراتها النوعية لمحاصرة تداعيات انتشار "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تستمر في مبادراتها النوعية لمحاصرة تداعيات انتشار فيروس"كورونا" في المجتمع، وتحديداً الأفراد الذين تأثرت ظروفهم جراء الوباء، إلى جانب ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخيرية بإطلاق إجراءات حماية اجتماعية بالتزامن أيضاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل.

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ولفتت صحيفة "الاتحاد" إلى ان من أهم هذه المبادرات «أنتم بين أهلكم» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لكفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب «كورونا» من جميع الجنسيات في الدولة، بهدف الوقوف مع هذه الأسر، جراء ما تعرضت له، وتأمين متطلباتها واحتياجاتها معيشياً وتربوياً وصحياً، عبر آلية مرنة تضمن الاستجابة السريعة، والوصول إلى تلك الأسر المتضررة..كما تتعدد المبادرات الهادفة إلى مساعدة المصابين من العمال والمستأجرين وأصحاب الحاجة، في تجسيد لأبهى صور التلاحم المجتمعي، في ظل هذه الظروف، بالتزامن مع إطلاق مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة توزيع الطرود الغذائية «الروشن الرمضاني» على الأسر المسجلة لدى وزارة تنمية المجتمع في جميع أنحاء الدولة.

و أكدت صحيفة الاتحاد في ختام افتتاحيتها ان هذه المبادرات، هي نتاج ثقافة، نشأ عليها المجتمع الإماراتي الذي ينظر بكل احترام وتقدير لما تبذله القيادة الرشيدة من جهود إنسانية محلية، وإغاثة عالمية جابت الدنيا لمساعدة الدول على مجابهة هذا الوباء، تأكيداً لأهمية التكاتف والوحدة، سواء في المجتمعات المحلية أو على المستوى الدولي للخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن