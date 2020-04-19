وزير التعليم العالى بعد قرار إلغاء الامتحانات: "محدش هيتخرج ناقص حتة"

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن العالم بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، أن المستقبل سيكون التعليم فيه عن بعد، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قبل أزمة كورونا ووجه بمواكبة التطور التكنولوجيا وتقوية البنية التحتية ومجاراة العالم فى عملية التعليم عن بعد، وتابع:”سوف يتغير وجه التعليم فى العالم وبالتحديد فى مصر”.

وأضاف”عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تعمل على تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، وعليه لا يصح أن يتخرج طبيب دون أن يحصل على المادة العلمية المخصصة له، وتابع:”محدش هيتخرج ناقص حتة”.

وعلق وزير التعليم العالى، على قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشأن الامتحانات هذا العام، قائلاً:”الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تراجع الموقف والمحلى والإقليمى والعالمى على مدار الساعة ونراعى سلامة أبنائها ومستقبلنا..وعليه أقول للطلاب أطمئن لن يكون هناك أى نوع من أنواع المخاطرة”.

ولفت “عبد الغفار”، إلى أن الجامعات بحكم القانون مستقلة ولكن المجلس الأعلى للجامعات هو الذى ينظم العملية الجامعية الحكومية والخاصة ويراعى مستقبل وصحة الطلاب فى المقام الأول.