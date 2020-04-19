تمديد قيود الدخول والخروج من وإلى 31 ولاية تركية لـ15 يوما بإطار تدابير مواجهة كورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، "إرسال تعميم إلى 81 ولاية، بخصوص تمديد قيود الدخول والخروج برًّا وجوًّا وبحرًا من وإلى 31 ولاية، اعتبارًا من منتصف ليل السبت/ الأحد، ولمدّة 15 يومًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "تمديد القيود جاء في إطار التدابير المتّخذة لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد". ودعا التعميم المواطنين كافّة في الولايات المذكورة إلى "البقاء في مدنهم على مدار الفترة المحدّدة".

مع التذكير أنّ في 3 نيسان الحالي، أعلن الرئيس ​رجب طيب اردوغان​ حزمة تدابير جديدة لمواجهة انتشار "كورونا"، بينها منع خروج ودخول السيارات من وإلى 31 مدينة.