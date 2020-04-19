أظهرت بيانات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، "ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في ألمانيا 2458 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 139897 حالة". ويمثّل ذلك أقل من 3609 حالات أُعلنت يوم أمس السبت .
وأوضحت البيانات "ارتفاع عدد حالات الوفاة بمقدار 184 حالة جديدة، لتصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4294 حالة"، في تراجع عن 243 حالة أُعلنت أمس، و299 حالة يوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 139897 بعد تسجيل 2458 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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