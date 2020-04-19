إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 139897 بعد تسجيل 2458 حالة جديدة

أظهرت بيانات لمعهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، "ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في ​ألمانيا​ 2458 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 139897 حالة". ويمثّل ذلك أقل من 3609 حالات أُعلنت يوم أمس السبت .

وأوضحت البيانات "ارتفاع عدد حالات الوفاة بمقدار 184 حالة جديدة، لتصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4294 حالة"، في تراجع عن 243 حالة أُعلنت أمس، و299 حالة يوم الجمعة.