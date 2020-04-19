تسجيل 7 وفيات و442 إصابة جديدة بكورونا في باكستان ما يرفع العدد الإجمالي إلى 7918 حالة

أعنلتوزارة الصحة ال​باكستان​ية "تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في باكستان إلى 148"، لافتةً إلى أنّ "442 إصابة جديدة بالفيروس سُجّلت أيضًا في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالاتإلى 7918".

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