سلطات الإمارات تفرض غرامة 5400 دولار على من ينشر معلومات مغلوطة عن كورونا

أكّدت المتحدّثة الرسميّة عن القطاع الصحي في ​الإمارات​ فريدة الحوسني، في إحاطة إعلاميّة دوريّة في إمارة ​أبوظبي​ للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد، "أهميّة نشر الوعي الصحّي من خلال القنوات الرسميّة والجهات المختصّة في الدولة".

ولفتت إلى أنّ "مجلس الوزراء اعتمد قرارًا بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحيّة والخاصّة ب​الأمراض​ السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحّة ​الإنسان​، وهو يهدف إلى الحفاظ على صحّة المجتمع وسلامته والتصدّي لأي معلومات مغلوطة، قد يكون لها أثر سلبي في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام".

وأوضحت الحوسني أنّ "القرار ينصّ على أنّ وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية هي المسؤولة فقط عن الإعلان عن أي معلومات صحيّة وإصدار واعتماد الإرشادات الصحيّة في الدولة، فيما يُمنع على أي شخص نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحيّة الكاذبة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسميًا وبأي وسيلة كانت، كما سيتم بناءً على القرار فرض غرامات تصل قيمتها إلى 20 ألف درهم (5400 دولار أميركي تقريبًا) على المخالفين، والّذين يقومون بنشر المعلومات المغلوطة أو الإرشادات الصحيّة الكاذبة".