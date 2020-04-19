مادورو: الانتخابات التشريعية في فنزويلا قد ترجأ بسبب فيروس كورونا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أنّ "الانتخابات التشريعيّة المقرّر إجراؤها هذا العام في ​فنزويلا​ قد تُرجأ بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجدّ"، مشيرًا إلى "أنّني لا أعرف ما إذا كانت ستُجرى انتخابات هذا العام، لأنّ لدينا أولويّة الوباء. واليوم، سيكون من غير المسؤول أن أقول إنّه يجب أن تكون هناك انتخابات".

يُذكر أنّ في نهاية آذار الماضي، دعت ​الولايات المتحدة الأميركية​ ​خوان غوايدو​ الّذي تعترف به ​واشنطن​ رئيسًا بالوكالة لفنزويلا، إلى التنحي من الرئاسة الانتقالية، أقلّه موقّتًا، في تعديل لاستراتيجيّتها الرامية إلى إطاحة مادورو. ودعت واشنطن أيضًا مادورو وغوايدو إلى تشكيل حكومة انتقاليّة تتألّف من أعضاء يمثّلون الجهتين، تعمل على تنظيم انتخابات في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرًا، وذلك في "إطار انتقالي ديمقراطي".