ممثل إيران بالأمم المتحدة: أميركا تحاول حرف الأنظار عن الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا

رأى الممثّل الدائم ل​إيران​ لدى ​الأمم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​، تعليقًا على تصريحات وزير الاخرجية الأميركية ​مايك بومبيو​، أنّها "محاولة أُخرى لحرف الأنظار عن ​الإرهاب​ الاقتصادي ضدّ الشعب الإيراني".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذه المرّة، تريد ​الولايات المتحدة الأميركية​ من ​مجلس الأمن الدولي​ انتهاك القرار 2231 ومواصلة الحظر التسليحي على إيران"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة لن تكون قادرة على دفع الآخرين لانتهاك القانون الدولي".

وكان قد أشار بومبيو أمس، إلى أنّه "قبل أن تبدأ إيران سباقًا جديدًا للتسلّح في ​الشرق الأوسط​، يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة".

يُذكر أنّ مجلس الأمن قد فرض حظرًا على مبيعات الأسلحة إلى إيران وتصدير الأسلحة من إيران في عامي 2006 و2007. وبعد توقيع ​الاتفاق النووي​، تقرّر رفع هذا الحظر في 18 تشرين الأول 2020، بعد أن يؤكّد تقرير ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​، سلميّة برنامج إيران النووي.