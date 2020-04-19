دياب: على أمل أن تنتهي مسيرة الآلام في لبنان باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم

اشار رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ خلال معايدته ال​لبنان​يين ب​عيد الفصح​ المجيد، الى انه "على أمل أن تنتهي ​مسيرة​ الآلام في لبنان باستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم، فصح مجيد وكل عام وأنتم بخير".

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