علماء: كورونا ظهر لأول مرة في سبتمبر

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قال فريق من العلماء إن أول انتشار لفيروس كورونا حدث في شهر سبتمبر الماضي في جنوب الصين، وليس بمدينة ووهان (وسط) وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصل فريق من العلماء في جامعة كامبريدج البريطانية يحقق في أصل الفيروس إلى هذه النتيجة بتحليل عدد كبير من سلالات الفيروس في أجساد المرضى من جميع أنحاء العالم.

ووجد الباحثون أن ظهور الفيروس قد يكون حدث خلال الفترة 13 سبتمبر – 7 ديسمبر، وليس في أواخر ديسمبر كما أعلنت الحكومة الصينية.

وقال بيتر فورستر عالم الوراثة في جامعة كامبريدج: "ربما يكون الفيروس قد تحور إلى شكله النهائي الموجود في جسم الإنسان قبل شهور، لكنه ظل داخل خفاش أو حيوان آخر أو حتى إنسان لعدة شهور دون أن يصيب أفرادًا آخرين"، وأضاف "ثم بدأ في إصابة البشر وانتشارهم بين 13 سبتمبر و7 ديسمبر".

وقام العلماء بتحليل السلالات باستخدام شبكة الوراثة الخوارزمية التي يمكن من خلالها رسم خريطة حركة الكائنات الحية من خلال طفرة جيناتها.

ويحاول الفريق تتبع مصدر الفيروس عن طريق رسم خريطة لتاريخ الفيروس الجيني لتحديد أول شخص مصاب.

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إلى ذلك، نفى مدير المختبر الذي تشير إليه وسائل إعلام أميركية على أنه قد يكون مصدر فيروس كورونا المستجدّ، السبت أي مسؤولية في انتشار الوباء.

وقال يوان زيمينغ مدير معهد علم الفيروسات في ووهان، بؤرة الوباء العالمي في وسط الصين، متحدثا لشبكة "سي جي تي إن" التلفزيونية الرسمية "من المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادرا عنّا".

ويعتقد معظم العلماء أن فيروس كورونا الجديد انتقل على الأرجح إلى الإنسان من حيوان، وأشير بالاتهام في هذا الصدد إلى سوق في مدينة ووهان، بؤرة انطلاق المرض، لبيع الحيوانات البرية الحية بهدف استهلاكها.

لكن وجود معهد علم الفيروسات على مسافة كيلومترات قليلة من السوق يثير منذ بضعة أشهر تكهنات بشأن تسرب الفيروس من هذه المنشآت الحساسة.

ويحظى المختبر التابع للمعهد بحماية مشددة وفيه سلالات أخطر الفيروسات المعروفة مثل إيبولا. وهو مختبر بي-4 للسلامة البيولوجية من المستوى الرابع.

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