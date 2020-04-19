"بلازما النقاهة"... عقار جديد محتمل لفيروس كورونا

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يحتوي دم الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا، على أجسام مضادة للمرض، ويُطلق الأطباء على هذه الأجسام المضادة "بلازما النقاهة"، لذلك تعتزم شركة "ريجينيرون" إنتاج هذه الأجسام بكميات كبيرة، لتوفير مناعة موقتة ضد الفيروس المستجد.

"الخليج 365" من بيروت: وجدت دراسة حديثة في مدينة ووهان الصينية، أن مرضى فيروس كوفيد-19 الذين خضعوا لعلاج "بلازما النقاهة"، أظهروا تجاوبًا أفضل من مرضى لم يخضعوا لنفس العلاج، وتنطبق عليهم نفس شروط العمر والجنس وشدة العدوى.

تجارب عشوائية

يتوقع الدكتور مايكل جوينر، أخصائي التخدير وعالم الفسيولوجيا في مستشفى "مايو كلينك" في روتشستر بولاية مينيسوتا، الذي يقود جهودًا بحثية لبلازما النقاهة في أميركا، أن تجارب التحكم العشوائية تبدأ في غضون بضعة أسابيع. وإذا نجحت فإنه يصفها بالخطوة الكبيرة بينما ننتظر التوصل إلى لقاح.

وتكمن الميزة الرئيسية في السعي لتطبيق نهج "بلازما النقاهة" في أنها متاحة حاليًا، في حين يستغرق تطوير وإنتاج الأدوية واللقاحات أشهرا أو سنوات. ويبدو أن ضخ الدم بهذه الطريقة آمن نسبيًا، شريطة أن يتم فحصه بحثًا عن أي فيروسات أو مكونات أخرى يمكن أن تسبب العدوى.

شركة ريجينيرون

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لكن عملية استخراج الأجسام المضادة من الدم ورغم بناء آمال كبيرة عليها، إلا أنها تتطلب عناية طبية كبيرة. وبدلاً من ذلك يمكن للهندسة الوراثية أن تسمح لخطوط الخلايا في شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية إنتاج هذه الأجسام التي تُعتبر بروتينات بكميات كبيرة.

نجح هذا النهج بالفعل في مكافحة فيروس إيبولا، حيث طورت شركة "ريجينيرون"، وهي شركة أميركية للتكنولوجيا الحيوية، مزيجًا من ثلاثة أجسام مضادة تضم أجزاء مختلفة من طبقة البروتين. وقد أظهرت التجارب في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذا العلاج أفضل من عقار ريمديسيفير، وهو عقار مصمم لمنع تكاثر فيروس إيبولا.

تعمل "ريجينيرون" حاليًا على صنع عقارين من الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين فيروس كورونا، وتأمل أن تبدأ التجارب قريبًا. ومن الممكن أن تمنح هذه الأجسام المضادة مناعة للمصابين بشكل موقت، إلى جانب مساعدتهم على محاربة المرض.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن " إكونوميست ". الأصل منشور هنا.

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