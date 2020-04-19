البيت الأبيض يدافع عن رحلة لإيفانكا ترامب أثناء الإغلاق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي تعمل مستشارة بالبيت الأبيض

دافع البيت الأبيض عن زيارة شخصية قامت بها إيفانكا ترامب إلى ولاية نيو جيرسي الأسبوع الماضي، بالرغم من أن التوجيهات الفيدرالية توصي الأمريكيين بالبقاء في منازلهم.

وسافرت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عائلتها من العاصمة واشنطن إلى النادي الوطني للغولف المملوك لوالدها ببلدة بيدمينستر في نيو جيرسي للاحتفال بعيد الفصح اليهودي (بيساح).

وقال البيت الأبيض: "سفرها لم يكن لأغراض تجارية. اختارت أن تقضي العطلة في أجواء من الخصوصية مع عائلتها".

وتخضع كل من العاصمة واشنطن ونيو جيرسي لأوامر تلزم السكان بالبقاء في منازلهم.

وجاء في بيان بُعث لوسائل إعلام أمريكية أن إيفانكا وزوجها، المستشار في البيت الأبيض أيضا جاريد كوشنر، وأطفالهما الثلاثة ذهبوا إلى "منشأة مغلقة تعتبر بمثابة منزل للعائلة".

وأضاف البيت الأبيض أن "السفر لم يكن مختلفا عن حالة الذهاب إلى العمل أو العودة منه، والمكان كان أقل ازدحاما بالسكان مقارنة بالمنطقة المجاورة القريبة من منزلها" في واشنطن. © BBC

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وبحسب الإرشادات الفيدرالية المتعلقة بفيروس كورونا، ينبغي أن يتجنب الناس، بشكل تقديري، السفر ورحلات التسوق والزيارات الاجتماعية.

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وتقول جامعة جونز هوبكينز إن هناك حاليا 653825 من الحالات المؤكدة لمرض كوفيد-19، ونحو 31 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة.

وتخضع العاصمة واشنطن لأمر بالبقاء في المنزل منذ الأول من شهر أبريل/ نيسان، حيث طُلِب من المقيمين فيها عدم مغادرة منازلهم سوى في حالة السفر "الضروري" فقط.

ونيو جيرسي بؤرة لتفشي الوباء؛ إذ تم تسجيل أكثر من 71 ألف حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 3100 حالة وفاة. وتأتي الولاية في المرتبة الثانية بعد جارتها نيو يورك التي تعتبر حاليا مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وقبل وقت وجيز من رحلتها، قالت إيفانكا، وهي مستشارة بارزة لترامب، لمتابعيها على موقع تويتر: "أولئك المحظوظون بما يكفي ليكونوا في وضع يتيح لهم البقاء في منازلهم، يُرجى منكم كل الرجاء القيام بذلك".

وقبل يوم واحد من عيد الفصح اليهودي، أي يوم 7 أبريل/ نيسان، أعادت إيفانكا نشر تغريدة لحاكم نيوجيرسي، فيل مورفي، طلب فيها من السكان الاحتفال بالعاملين في قطاع الصحة "من خلال البقاء في منازلهم من أجلهم".

وفي الشهر الماضي، دعا مورفي السكان الذين يملكون منازل أخرى في الولاية إلى تجنب السفر إليها حتى يتم تخفيف القيود المفروضة.

وتحث إرشادات هيئة "مراكز السيطرة على الأوبئة" للمنطقة التي تضم نيو جيرسي ونيو يورك وكونيتيكت على "الامتناع عن رحلات السفر الداخلية غير الضرورية".