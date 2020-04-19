دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters معهد: ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا إلى 137439

فرانكفورت (رويترز) - أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم السبت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 3609 حالات إلى 137439 حالة فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 242 حالة إلى 4110 حالات.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)