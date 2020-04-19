شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التزامات وزارة النقل لتأهيل الطرق والمواصلات العامة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة والتي تضمن تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع بصورة متكاملة، وذلك من خلال إتاحة جميع الخدمات فى مختلف الوزارات والقطاعات، لضمان حصولهم على هذه الحقوق.

حيث نصت اللائحة على أنه تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدربة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها و درجاتها وفئاتها وتخفض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.

الجدير بالذكر أن المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلق خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد للصم وضعاف السمع عن طريق تطبيق المحمول "واصل" على مدار 24 ساعة ودعم من لديه أعراض مرضية متعلقة بالفيروس في الوصول إلي الجهات المعنية في الدولة لتوفير الخدمات الصحية.