لطلاب التعليم الفني.. تعرف على 8 شروط أساسية لإعداد مشروع البحث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، 8 شروط واجب توافرها لإعداد البحث لطلاب التعليم الفني. وجاءت الشروط البحث كالتالي: 1- صفحة الغلاف: يلتزم الطالب بإعداد صفحة غلاف البحث وفقًا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفني. 2- عنوان البحث: يجب أن يبتكر الطالب عنوانًا شيقًا للبحث التطبيقي، إذا لم يكن هناك عنوان معطى للبحث. 3- يجب أن يحتوي البحث على مقدمة تتضمن أهمية البحث. Advertisements 4- يجب أن يتضمن البحث العناصر الرئيسية وشرح مبسط لها بأسلوب الطالب. 5- موضوع البحث: ويضم شرح عناصر البحث التطبيقي. 6- يجب على الطالب حل التمارين التي يتضمنها البحث. 7- يجب على الطالب كتابة المراجع والمصادر التي تم الاستعانة بها. 8- يمكن أن يشمل أيضًا البحث التطبيقي وفقًا لطبيعته: (خطوات إجراء البحث، والقوانين الأساسية المستخدمة إن وجدت ووحدات النواتج، ورسومات توضيحية وصور خاصة بموضوع البحث والتطبيقات، ورسومات هندسية لأجزاء فنية على ورق مربعات موضح عليها الأبعاد ومقياس الرسم).

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