بيل جيتس يعرب في حفل خيري عالمي عن تفاؤله بالتوصل للقاح ضد كوفيد-19

محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ):

أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير المعروف بفعل الخير بيل جيتس عن تفاؤله بأنه سيكون هناك لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بنهاية العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل "عالم واحد: معا في المنزل" العالمي عبر الواقع الافتراضي ليلة السبت.

وقال جيتس "هناك الكثير من اللقاحات المرشحة التي ندعمها الأن، وأنا متفائل أنه بحلول أواخر العام المقبل سيخرج أحدها، ونحن بحاجة للتأكد من أنه سيصل إلى كل شخص في العالم".

وأضاف "تأتي النتيجة في نهاية المطاف عندما نحصل على لقاح يحمينا جميعًا، ليس فقط في الولايات المتحدة- بل في جميع أنحاء العالم".

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وكانت ليدي جاجا وإلتون جون ورولينج ستونز من بين النجوم الذين شاركوا في الحدث الذي أقامته منظمة "جلوبال سيتيزين".

كما ظهر علماء وسياسيون وشخصيات عامة قي الحدث.

وقالت المنظمة إنها تلقت بالفعل ملايين الدولارات في صورة تبرعات قبل الحفل، وقبل منتصف الليل بقليل أعلنت المنظمة عبر تويتر أنها جمعت 127.9 مليون دولار.

وأضافت أن 55.1 مليون دولار ستخصص لصندوق تضامن كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية وسيستخدم 70.8 مليون دولار لدعم المستجيبين المحليين والاقليميين للمرض.