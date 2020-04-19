5 خطوات لمنع "تويتر" من مشاركة بياناتك مع المعلنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب - عاصم الأنصاري:

أرسلت شركة تويتر رسالة لجميع المستخدمين تخبرهم فيها، بأنها قد أزالت ميزة خصوصية كانت تسمح لهم بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين.

وكانت هذه الميزة تمنع الشركة من مشاركة معلومات، مثل: الإعلانات التي شاهدها المستخدمون، أو تفاعلوا معها، ومنع تعقب المعرّف الخاص بالهاتف، أما الآن، فإن هذه المعلومات ستُشارك بصورة افتراضية، ولا يمكن إيقافها.

وقالت "تويتر" رسالتها للمستخدمين: "لقد تغيرت قدرتك على التحكم في المعلومات التي يشاركها تويتر مع شركائه في العمل، وعلى وجه التحديد، تمت إزالة قدرتك على التحكم في قياسات إعلانات تطبيق الهاتف".

وأضافت: "ولكن يمكنك التحكم في كونك تريد مشاركة بعض البيانات غير العامة لتحسين أنشطة التسويق في تويتر على المواقع والتطبيقات الأخرى، هذه التغييرات، التي تساعد تويتر على الاستمرار في العمل كخدمة مجانية، أصبحت مفعّلة الآن في إعداداتك".

وأصبح بإمكان "تويتر" مشاركة بعض المعلومات الشخصية مع المعلنين الذين يديرون حملات إعلانية لتطبيقات الجوّال عبر المنصة.

ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات الإعلانات التي شاهدتها من خلال متصفح أو جهاز معين، ولكنها لا تتضمن اسمك أو بريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك أو اسم مستخدم تويتر، وبالتالي يمكن للشركة الآن أن تُخبر المعلنين أن معرّف هاتف معين قد استُخدم لمشاهدة إعلان ما أو ضغط عليه.

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ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، بالرغم من أن "تويتر" حدت من قدرة مستخدميها على ضبط البيانات التي يمكنك مشاركتها مع المعلنين، إلا أنه لا يزال بإمكانك التحكم في بعض ما تشاركه مع معلني تويتر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- افتح تطبيق تويتر في الهاتف، أو في المتصفح.

- انتقل إلى صفحة الإعدادات والخصوصية في حسابك، بالضغط على صورة الملف الشخصي في تطبيق الهاتف، أو الضغط على هذا الرابط للوصول إليها مباشرة عبر متصفح الويب.

- اضغط على خيار "الخصوصية والأمان".

- مرر للأسفل، واضغط على خيار التخصيص والبيانات".

هنا ستجد جميع الفئات التي تغطي أنواعًا محددة من المعلومات التي تجمعها "تويتر"، وفي كثير من الحالات، تشاركها مع شركات أخرى، سيؤدي إلغاء تحديد أي مربع بجوار إحدى الفئات إلى تعطيل تتبع هذه البيانات بشكل كبير، يمكنك تصفح الفئات وإلغاء تحديد الخيار المناسب لك.

ولكن يوصى بإلغاء تحديد كل شيء، من خلال الضغط على زر التبديل بجوار خيار "التخصيص والبيانات"، في أعلى الصفحة لتعطيل جميع الإعدادات في قائمة التخصيص والبيانات.

ويؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل جميع عمليات جمع البيانات ومشاركتها، على الأقل بالنسبة للبيانات والمجموعات التي تستطيع التحكم فيها، وهذا لا يعني أنك أصبحت خارج نطاق قدرة "تويتر" على تتبع بياناتك، إلا أن قدرة الشركة على تتبع بياناتك ومشاركتها ستصبح أقل.