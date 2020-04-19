وزير التعليم يوجه رسالة جديدة للطلاب الذين لايمتلكون إنترنت منزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، رسالة جديدة للطلاب في صفوف النقل، الذين لا يمكنهم الدخول على الإنترنت من المنزل.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يمكن للطالب الذي لا يمتلك إنترنت، إعداد مشروع البحث من خلال الكتاب المدرسي، موضحًا أنه يمكن للطالب تقديم البحث ورقيًا إلى المدرسة.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي بمشروع بحث، لاجتياز المرحلة الدراسية إلى السنة الدراسية المقبلة، في ظل إجراءات الحكومة لمنع انتشار فيروس "كورونا".
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