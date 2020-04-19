ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ "كورونا"

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، لتستقر الحصيلة المؤكدة لإصابات الفيروس في البلاد عند 49 إصابة.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم السبت 18 عينة للكشف على فيروس كورونا ليتبين أن كافة النتائح سالبة بعد الفحص المختبري.

ومن بين الإصابات المؤكدة، سجلت ليبيا حالة وفاة لمسنة تبلغ من العمر 85 عاماً.