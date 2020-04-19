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وفيات كورونا في إيران تتجاوز 5 آلاف

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بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد في إيران حتى صباح اليوم الأحد، 80 ألفاً و868 شخصاً.
ووفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز وشبكة بلومبرج نيوز، فإن عدد الوفيات في إيران بلغ 5 آلاف 31 حالة، فيما تعافي 55 ألفاً و987 شخصاً.

يشار إلى أنه مضى حوالي 8 أسابيع منذ الإعلان عن أول إصابة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 في إيران.

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