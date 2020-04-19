ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 139897

أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 2458 حالة إلى 139897 حالة.
ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أعلنت يوم السبت.
وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 184 حالة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة أعلنت يوم السبت و299 حالة يوم الجمعة.
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