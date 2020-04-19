اخبار العالم

تعافي آخر المصابين بكورونا في موريتانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت السلطات في موريتانيا اليوم عن تعافي آخر مصابة بفيروس في موريتانيا وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.

وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أنه كان قد أعلن قبل أيام عن تعافي ثلاثة مصابين من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته، إضافة إلى مواطن يقيم بكيهيدي أعلن عن اكتشاف إصابته بعد عودته من السنغال.

يذكر أن موريتانيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من شهر مارس الماضي، وتعود لشخص أجنبي ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين المحافظات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعافي آخر المصابين بكورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا