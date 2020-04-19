تعافي آخر المصابين بكورونا في موريتانيا

أعلنت السلطات في موريتانيا اليوم عن تعافي آخر مصابة بفيروس كورونا في موريتانيا وهي طالبة قادمة من فرنسا اكتشفت إصابتها بعد أسابيع من الحجر الاحترازي.

وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أنه كان قد أعلن قبل أيام عن تعافي ثلاثة مصابين من بينهم مسن قادم من فرنسا وزوجته، إضافة إلى مواطن يقيم بكيهيدي أعلن عن اكتشاف إصابته بعد عودته من السنغال.

يذكر أن موريتانيا سجلت أول إصابة بفيروس كورونا في الثالث عشر من شهر مارس الماضي، وتعود لشخص أجنبي ظهرت عليه أعراض المرض وتم التحقق من إصابته بعد أيام من عودته من سفر خارجي.

واتخذت اللجنة الوزارية العليا المكلفة بمكافحة كورونا في موريتانيا جملة من الإجراءات الاحترازية من بينها تعليق الدراسة وإغلاق الحدود الجوية والبرية وإخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحي إضافة إلى وقف الحركة بين المحافظات.