ارتفاع إصابات كورونا في جنوب أفريقيا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في جمهورية جنوب أفريقيا إلى 3034 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 52 حالة وفاة، بزيادة حالتين عن يوم أمس، وفق بيان وزارة صحة جنوب أفريقيا.

وسجلت جنوب أفريقيا أول حالة لفيروس كورونا في 5 مارس، وهي أكثر دولة من حيث عدد الحالات في القارة الأفريقية حتى الآن.

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