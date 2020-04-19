وفاة وزير الخزانة الأميركي الأسبق بول أونيل

توفي اونيل الذي كان وزيراً للخزانة الأميركية خلال الولاية الأولى للرئيس جورج بوش الابن وذلك جراء إصابته بمرض السرطان، حسب ما أعلنت جامعة انديانا التي كان من أكبر مموليها.

وكتبت الجامعة على موقعها الإلكتروني، إن اونيل الذي توفي في بيتسبورغ ببنسيلفانيا عن عمر ناهز 84 عاماً "عرف بنزاهته التي لا تتزعزع وباتخاذه القرار استناداً إلى المعطيات وبالتزامه بخدمة الصالح العام".

كما اشتهر اونيل بصراحته التي كانت تثير ضجة في الأسواق المالية، وهو كان قدم استقالته من وزارة الخزانة في ديسمبر 2002، بعد أقل من عامين من توليه منصبه. وشغل وزير الخزانة الأسبق أيضاً مناصب رفيعة في مكتب الموازنة ابان رئاسة ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

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