ترامب: بعض الولايات تبدأ رفع قيود كورونا خلال الأيام المقبلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط يوم الاثنين في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود يوم الجمعة.

وأضاف ترامب للصحفيين خلال لقاء يومي "سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته".

ولكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.