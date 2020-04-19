كورونا يواصل حصد ضحاياه بالولايات المتحدة

سجلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة وما يزيد على 1800 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق أرقام رسمية أعلنت، السبت.

وقالت جامعة “جونز هوبكنز”، إن الولايات المتحدة سجلت 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 38664.

وأشارت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ 732197 منذ بداية تفشي الوباء.

وتزيد هذه الأرقام عما أعلنته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي قالت إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة وصل إلى 690714، بزيادة 29002 عن البيانات السابقة.

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وأضافت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2394، ليصل إجمالي الوفيات إلى 35443.

وأوضحت أن بياناتها بخصوص حالات مرض “كوفيد 19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 أبريل، مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة، الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.