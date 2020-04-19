رغم تفشي الوباء .. ترامب يقرر رفع “قيود كورونا” عن بعض الولايات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن بعض الولايات سترفع قيود الإغلاق الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد، في أكثر بلاد العالم تضررا من الوباء.

وقال ترامب خلال الإفادة اليومية بشأن كورونا، إن ولايتي تكساس وفيرمونت ستسمحان لبعض قطاعات الأعمال باستئناف النشاط، الاثنين، في الوقت الذي تواصلان فيه الالتزام بالاحتياطيات المتعلقة بمكافحة الفيروس، وإن ولاية مونتانا ستبدأ في رفع القيود الجمعة.

وأضاف للصحفيين خلال اللقاء: “سنواصل رؤية بعض المؤشرات الإيجابية مع تجاوز الفيروس ذروته”.

لكن بعض حكام الولايات حذروا من أنهم لن يتحركوا بشكل سابق لأوانه ويعيدوا فتح اقتصاداتهم، إلا بعد إجراء مزيد من الاختبارات.

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وسجلت الولايات المتحدة عشرات الآلاف من الإصابات الجديدة وما يزيد على 1800 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفق أرقام رسمية أعلنت، السبت.

وقالت جامعة “جونز هوبكنز”، إن الولايات المتحدة سجلت 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 38664.

وأشارت الجامعة التي تتخذ بالتيمور مقرا، إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد، بلغ 732197 منذ بداية تفشي الوباء.