الصحة الإسرائيلية: حصيلة وفيات كورونا في البلاد ترتفع إلى 166

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 166 حالة وفاة، وذلك في أعقاب تسجيل إصابة جديدة صباح اليوم، علما أنه سجلت 7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الوزارة، فقد توفيت صباح اليوم في مستشفى "بوريا" في طبرية مسنة (85 عاما)، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، علما أنه عانت من أمراض مزمنة، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث كانت تمكث في بيت المسنين "يفنئيل" الذي سج وفاة 18 مسنا جراء إصابتهم بالفيروس.

وفي ساعات متأخرة من ليل السبت، أعلن في مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة عن وفاة الحاج معين دروبي (80 عاما)، من مدينة باقة الغربية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر المتوفى دروبي حالة الوفاة الثانية التي يشهدها المجتمع العربي جراء فيروس كورونا، حيث شهدت مدينة طمرة وفاة مسنة (90 عاما) نتيجة إصابتها بالفيروس في الـ12 من نيسان/ أبريل الجاري.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات في الفيروس، في الوقت الذي صادقت الحكومة على المرحلة الأولى التي تنص على رفع التقييدات بشكل متدرج على سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال، على أن تدخل تعليمات رفع القيود حيز التنفيذ اليوم الأول، وسيم العمل بها حتى مطلع شهر أيار/مايو المقبل.