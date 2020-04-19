حالة الطقس: أجواء دافئة والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الأحد، وتكون الأجواء دافئة نهارا في الجبال وحارة نسبيا في المناطق المنخفضة، مع ظهور للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تكون الأجواء معتدلة وربيعية عموما في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ستة درجات مئوية.

ويسود جو شديد الدفء في المناطق الجبلية والساحلية، وحار نسبي في المناطق السهلية وحار في الأغوار. الرياح تكون شمالية شرقية تتحول إلى غربية في ساعات المساء.

كما يبقى الجو شديد الدفء وربيعي بامتياز في يوم الثلاثاء، دون تغير يذكر في درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية بأكثر من خمسة درجات مئوية. الرياح تكون متقلبة الاتجاه، ليلا يكون الجو دافئا نسبيا حتى في الجبال.

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في يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، التي تكون أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من ستة درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا وحار لمثل هذا الوقت من العام خاصة في المناطق السهلية وحار جدا في مناطق الأغوار. الرياح تكون متقلبة الاتجاه.

أما في يوم الخميس، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتنخفض بحوالي خمسة درجات مئوية، وتعود بذلك إلى معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام نتيجة جبهة هوائية رطبة ومعتدلة.

ومن المتوقع أن يبقى الجو دافئاً ومعتدلا نهارا ومائلا للبرودة إلى بارد ليلاً. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.