ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى 10661 إصابة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:51 صباحًا, 19 أبريل 2020 م المناطق _ وكالات أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم أن البلاد سجلت 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و 661 .

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك انخفض عدد حالات الإصابة اليومية إلى أقل من 10 حالات لأول مرة منذ 18 فبراير.

ومن بين الحالات الثمانية الجديدة، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 5 حالات بينما انتقل المرض للحالات الثلاث الباقية محليا.

ووصل عدد الوفيات إلى 234 حالة بزيادة حالتين عن اليوم الذي سبقه.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 105 حالات إلى 8 آلاف و42 حالة خلال نفس الفترة.

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