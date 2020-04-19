هزة ارضية في العراق والرصد الزلزالي يصدر تقريرا بشأنها

اعلنت وزارة النقل، الاحد، ان مراكز الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية شمال العراق.

وقالت في تقرير لها تابعته الخليج 365، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء امس في تمام الساعة (11:33:36) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،2 ) درجة على مقياس رختر".

واضافت ان "مراصدنا في الهيئة العامة بينت أن الهزة وقعت على الحدود العراقية -التركية من جهة محافظة دهوك، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنيين".

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ودعت "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".