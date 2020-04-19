اخبار العالم

هزة ارضية في العراق والرصد الزلزالي يصدر تقريرا بشأنها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

اعلنت وزارة النقل، الاحد، ان مراكز الرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية شمال العراق.

وقالت في تقرير لها تابعته الخليج 365، "سجلت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة ارضية مساء امس في تمام الساعة (11:33:36) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،2 ) درجة على مقياس رختر".

 

واضافت ان "مراصدنا في الهيئة العامة بينت أن الهزة وقعت على الحدود العراقية -التركية من جهة محافظة دهوك، ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنيين".

Advertisements

 

ودعت "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".

 

ExtImage-9045278-923515648.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة ارضية في العراق والرصد الزلزالي يصدر تقريرا بشأنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا