القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الأحد 2020/4/19 08:47 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2020/4/19 08:47 ص بتوقيت أبوظبي

ألمانيا تسجل 184 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4294 ألمانيا تسجل 2458 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 139897

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