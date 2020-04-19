حصص غذائية من الجالية اللبنانية الى 19 بلدة في ساحل العاج

قام رئيس منظمة “Chantry Garden Medical Foundation” السيد محمود صلاح قعفراني بمبادرة إنسانية نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة ومع انتشار وباء ​كورونا​، بتوزيع حصص غذائية ووقائية وصحية على 19 بلدة وقرية في منطقة “بنجرفيل ” في ​ساحل العاج​، وعلى مدرسة ايتام داخلية في البلدة، بحضور ممثل عن ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في ساحل العاج ونائب رئيس ​البلدية​ ومسؤول ​المخاتير​ وعدد من الاهالي.

وقد شكر مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية السيد قعفراني ومنظمته الخيرية على جهودها الخيرة في خدمة الاهالي المحليين.

بدوره اشار السيد محمود قعفراني، الذي يرأس منظمة “شانتري غاردن ميدكل” منذ شباط 2020 ، الى انه يقوم بمساعدة العائلات الاكثر حاجة في البلد المضيف، تقديرا من ​الشعب اللبناني​ للدولة العاجية، وعربون وفاء وحب لشعبها في هذه الظروف الصعبة، واكد وقوفه الى جانب ​الدولة​ العاجية في هذه الظروف الصعبة.