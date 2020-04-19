ديلي ميل: لا دليل حتى الآن على أن المتعافين من كورونا لن يصابوا به مرة أخرى

أكّدت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية، في إطار تناولها تحذيرات "​منظمة الصحة العالمية​" من مغبّة الاعتقاد باكتساب المتعافين من وباء "كورونا" مناعةً تقيهم من الإصابة به مرّة أخرى، أنّه "لا يوجد دليل حتّى الآن يحمل على الاعتقاد بأنّ الأشخاص الّذين تعافوا من فيروس "كورونا" لن يُصابوا به مرّة أُخرى".

ولفتت في تقرير، إلى أنّ "مسؤولي "منظمة الصحة العالمية" حذّروا قادة العالم من مخاطر الاستثمار المفرط في الاختبارات لإثبات ما إذا كان الشخص تعافى بالفعل، لأنّهم لا يضمنون الحصانة في النهاية"، مركّزةً على أنّ "​بريطانيا​ والعديد من البلدان كانت تأمل في أن تسمح اختبارات الأجسام المضادّة لأولئك الّذين يمكنهم إثبات أنّهم تعافوا بعد أن أصيبوا بالفيروس -وبالتالي يُعتقد أنّهم محصّنون- بالعودة إلى العمل والمساهمة في إعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وذكرت على سبيل المثال أنّ "حكومة بريطانيا إشترت 3.5 مليون اختبار مصل، لقياس الأجسام المضادّة في بلازما الدم، لكنّها ليست نهائيّة في إثبات ما إذا كان شخص ما مصابًا بالفيروس". ونقلت عن المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في "منظمة الصحة العالمية" الدكتور مايك رايان، قوله إنّ "هناك أدلّة محدودة على أنّ الناجين من فيروسات التاجية يضمنون مناعة مستقبلية ضدّ المرض".