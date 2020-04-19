جاويش أوغلو: إرتفاع وفيات الأتراك بكورونا في الخارج إلى 342 ولا شيء سيبقى كسابق عهده بعد انتهاء الجائحة

أعلن وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "بتعليمات من الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، تمّ لغاية اليوم إجلاء أكثر من 25 ألف مواطن من 74 بلدًا، ووضعهم بالحجر الصحي"، لافتًا إلى أنّ "التمثيليّات الدبلوماسيّة التركيّة في 70 بلدًا، تلقّت أكثر من 25 ألف طلب من المواطنين الراغبين في العودة إلى بلادهم قبل بداية ​شهر رمضان​".

وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "​وزارة الخارجية التركية​ أنهت الاستعدادات كافّة في هذا الخصوص"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ التخطيط لـ105 رحلات إضافيّة من 72 بلدًا لجلب مواطنينا قبل حلول شهر رمضان". وكشف عن "ارتفاع وفيات الأتراك في الخارج جراء فيروس "كورونا" المستجد إلى 342".

من جانب آخر، ذكر جاويش أوغلو، أنّ "اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التعاون الإسلامي" ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل حول وباء "كورونا"، بناءً على دعوة ​تركيا​"، مشدّدًا على أنّ "لا شيء سيبقى كسابق عهده بعد انتهاء جائحة "كورونا". وأفاد بأنّ "116 دولة طلبت مساعدة تركيا بخصوص مكافحة الوباء، وأنّهم مدّوا يد العون إلى 44 دولة".